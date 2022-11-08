Энн Хэтэуэй и Сальма Хайек снимутся в фильме по роману Котаро Исаки «Seasaw Monster»

Голливудские актрисы Энн Хэтэуэй и Сальма Хайек сыграют главные роли в экранизации романа японского писателя Котаро Исаки «Seasaw Monster» («Монстр на качелях»). Об этом сообщил Deadline.
Сценарий ленты напишет Оливия Милч, известная по работе над «Восемью подругами Оушена». Кто выступит режиссером киноадаптации, пока неизвестно. Фильм выпустит стриминговый сервис Netflix.
Хэтэуэй и Хайек исполнят роли двух соперниц, которым приходится объединиться. Действие картины развернется одновременно в XX веке и в будущем — в 2050 году. В центре сюжета будут отношения между женой и таинственной свекровью.
Экранизация, как обещают в Netflix, станет остросюжетной комедией. Ее спродюсируют Акива Голдсмен и Грегори Лессанс из Weed Road Pictures, Риосуке Саэгуса и Юма Терада из CTB Inc., а также сами Хайек и Хэтэуэй.
Кроме того, над фильмом будут работать Хосе Тамес и Шион Флинн из продакшн-компании Хайек Ventanatosa Productions, Адам Шульман и Джонатан Райс из компании Хэтэуэй Somewhere Pictures.
Ранее на экраны вышла экранизация другой книги Котаро Исаки «Поезд убийц». В фильме Дэвида Лейтча под названием «Быстрее пули» снялись Брэд Питт и Сандра Баллок.