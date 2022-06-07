Невезучий Брэд Питт оказывается в поезде с убийцами в трейлере боевика «Быстрее пули»

В ней Брэд Питт сыграл наемного убийцу, который оказывается в одном скором поезде с еще четырьмя опытными киллерами. Как показал трейлер, герой Питта является скорее комичным, нежели устрашающим: его без конца преследуют неудачи.

В сети появился трейлер боевика «Быстрее пули» («Bullet Train»), одну из главных ролей в котором сыграл Брэд Питт . Картина, снятая автором «Дэдпула-2» Дэвидом Лейтчем, выйдет на экраны 5 августа.

Судя по ролику, координатором нового задания, которое достается персонажу Питта, выступает таинственная и безэмоциональная женщина. Ее сыграла Сандра Баллок («Пока ты спал», «Дом у озера», «Гравитация»).

Помимо нее и Питта, в фильме также появятся Аарон Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном», «Анна Каренина»), Брайан Тайри Генри («Годзилла против Конга», «Вечные»), Зази Битц («Атланта», «Дэдпул-2») и рэпер Бэд Банни.

Фильм представляет собой экранизацию романа японского писателя Котаро Исаки «Maria Beetle». Он расскажет, как миссии пяти наемников пересеклись в поезде, движущемся из Токио в Мориоку.

Сценарий картины написал Зак Олькевич. Продюсерами стали Антуан Фукуа, Кэт Самик, Келли МакКормик, а также Риосуке Саегуса и Юма Терада.