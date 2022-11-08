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Брендан Фрейзер в первом тизере фильма «Кит» Даррена Аронофски
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:17

Кинокомпания A24 показала первый тизер фильма «Кит» Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером в главной роли.

Картина «Кит» основана на одноименной пьесе Сэмюэля Д.Хантера, рассказывает о Чарли, мужчине средних лет и весом 270 килограмм. Он пытается воссоединиться со своей 17-летней дочерью после того, как бросил семью ради любовника-гея, который позже умер. Он набрал большой вес из‑за переедания, вызванного горем утраты.

В картине также снялись Сэди Синк, Хон Чау, Саманта Мортон и Тай Симпкинс.

Чтобы исполнить эту роль, Фрейзер носил протез, который прибавлял ему от 20 до 130 килограмм веса. Он проводил по шесть часов в гримерке, чтобы полностью перевоплотиться в своего персонажа.

После премьеры «Кита» на 79-м Венецианском кинофестивале овации зала не стихали в течение шести минут, во время которых Фрейзер не смог сдержать слез. Актер несколько раз обнял режиссера и в какой‑то момент попытался покинуть зал, но аплодисменты были настолько громкими, что он остался и поклонился.

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Брендан ФрейзерСаманта Мортон
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