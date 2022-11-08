Брендан Фрейзер в первом тизере фильма «Кит» Даррена Аронофски

После премьеры «Кита» на 79-м Венецианском кинофестивале овации зала не стихали в течение шести минут, во время которых Фрейзер не смог сдержать слез. Актер несколько раз обнял режиссера и в какой‑то момент попытался покинуть зал, но аплодисменты были настолько громкими, что он остался и поклонился.