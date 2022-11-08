Брендан Фрейзер в первом тизере фильма «Кит» Даррена Аронофски

Кинокомпания A24 показала первый тизер фильма «Кит» Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером в главной роли.
Картина «Кит» основана на одноименной пьесе Сэмюэля Д.Хантера, рассказывает о Чарли, мужчине средних лет и весом 270 килограмм. Он пытается воссоединиться со своей 17-летней дочерью после того, как бросил семью ради любовника-гея, который позже умер. Он набрал большой вес из‑за переедания, вызванного горем утраты.
Чтобы исполнить эту роль, Фрейзер носил протез, который прибавлял ему от 20 до 130 килограмм веса. Он проводил по шесть часов в гримерке, чтобы полностью перевоплотиться в своего персонажа.
После премьеры «Кита» на 79-м Венецианском кинофестивале овации зала не стихали в течение шести минут, во время которых Фрейзер не смог сдержать слез. Актер несколько раз обнял режиссера и в какой‑то момент попытался покинуть зал, но аплодисменты были настолько громкими, что он остался и поклонился.