Депутаты попросят Генпрокуратуру признать Greenpeace нежелательной организацией

Как отмечает «7×7», одна из последних инициатив российского отделения Greenpeace — призыв россиян голосовать против закона, который отдаст заповедник «Остров Врангеля» на Чукотке под нужды военных. Документ позволит им проводить взрывные работы, строить полигоны и вести другую деятельность, которая может навредить природе.