Депутаты попросят Генпрокуратуру признать Greenpeace нежелательной организацией

Депутаты Госдумы из межфракционной рабочей группы «Байкал» обратятся в Генпрокуратуру с предложением признать Greenpeace нежелательной организацией. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член группы Александр Якубовский.
В сентябре Якубовский предлагал признать Greenpeace иноагентом. Депутат утверждает, что организация действует «не в интересах России и ее жителей».
С аналогичной просьбой в апреле выступило Российское экологическое общество. По мнению РЭО, Greenpeace и WWF проводят «недружественные действия» относительно экологической политики России, в частности, «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».
Как отмечает «7×7», одна из последних инициатив российского отделения Greenpeace — призыв россиян голосовать против закона, который отдаст заповедник «Остров Врангеля» на Чукотке под нужды военных. Документ позволит им проводить взрывные работы, строить полигоны и вести другую деятельность, которая может навредить природе.