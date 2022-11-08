В Death Stranding сыграли 10 млн человек за три года

Релиз игры состоялся 8 ноября 2019 года для PS4 и 14 июля 2020-го для ПК. Цель Death Stranding — воссоединить расколотое общество после катаклизма, который открыл дверь между живыми и мертвыми. В результате этого существа из загробного мира бродят по падшему миру, омраченному опустевшим обществом.