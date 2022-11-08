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В Death Stranding сыграли 10 млн человек за три года
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:06

Количество игроков в Death Stranding превысило 10 млн человек. Об этом сообщила студия Kojima Productions в честь трехлетия игры.

В число игроков входили геймеры PS4, PS5 и ПК. При подсчете также учитывались те, кто сыграл в Death Stranding через Game Pass и PS Plus.

Релиз игры состоялся 8 ноября 2019 года для PS4 и 14 июля 2020-го для ПК. Цель Death Stranding — воссоединить расколотое общество после катаклизма, который открыл дверь между живыми и мертвыми. В результате этого существа из загробного мира бродят по падшему миру, омраченному опустевшим обществом.

«Игроки берут на себя роль Сэма Бриджеса, который отправляется на задание, чтобы дать надежду человечеству, соединив последних выживших в разрушенной Америке», — гласит синопсис проекта.

В настоящее время геймдизанейр Хидэо Кодзима работает над сиквелом Death Stranding. В нем появится актриса Эль Фэннинг, известная по фильму «Неоновый демон» и сериалу «Великая».

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