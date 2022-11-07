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Disney начала производство сериала «Звездные войны: Аколит»
Дарья Мельникова
Вчера в 23:14

Disney объявила о старте производства сериала «Звездные войны: Аколит». Об этом студия написала в своем твиттере.

Главную роль в шоу, как и было объявлено ранее, исполнит Ли Чжон Чжэ («Игра в кальмара»). Вместе с ним в сериале снимутся Амандла Стенберг («Чужая ненависть»), Джоди Тернер-Смит («Анна Болейн»), Мэнни Хасинто («Топ Ган: Мэверик»), Ребекка Хендерсон («Изобретая Анну»), Чарли Барнетт («Матрешка»), Дин-Чарльз Чапман («1917») и Керри-Энн Мосс («Матрица»).

«Аколит» — это мистический триллер, который перенесет зрителей в последние дни эры Высшей Республики.

«Бывший падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, но силы, с которыми они сталкиваются, оказываются более зловещими, чем они могли предположить», — гласит официальный синопсис сериала.

Шоураннером, режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Лесли Хедленд («Жизни матрешки»).

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Амандла СтенбергАнна БолейнРебекка ХендерсонЧарли БарнеттЛесли Хедленд
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