Disney начала производство сериала «Звездные войны: Аколит»

Главную роль в шоу, как и было объявлено ранее, исполнит Ли Чжон Чжэ («Игра в кальмара»). Вместе с ним в сериале снимутся Амандла Стенберг («Чужая ненависть»), Джоди Тернер-Смит («Анна Болейн»), Мэнни Хасинто («Топ Ган: Мэверик»), Ребекка Хендерсон («Изобретая Анну»), Чарли Барнетт («Матрешка»), Дин-Чарльз Чапман («1917») и Керри-Энн Мосс («Матрица»).
«Аколит» — это мистический триллер, который перенесет зрителей в последние дни эры Высшей Республики.
«Бывший падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, но силы, с которыми они сталкиваются, оказываются более зловещими, чем они могли предположить», — гласит официальный синопсис сериала.
Шоураннером, режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Лесли Хедленд («Жизни матрешки»).