Disney начала производство сериала «Звездные войны: Аколит»

Главную роль в шоу, как и было объявлено ранее, исполнит Ли Чжон Чжэ («Игра в кальмара»). Вместе с ним в сериале снимутся Амандла Стенберг («Чужая ненависть»), Джоди Тернер-Смит («Анна Болейн»), Мэнни Хасинто («Топ Ган: Мэверик»), Ребекка Хендерсон («Изобретая Анну»), Чарли Барнетт («Матрешка»), Дин-Чарльз Чапман («1917») и Керри-Энн Мосс («Матрица»).