The Cure выпустят новый альбом в 2022 году. Он станет первым за 14 лет

Фронтмен британской группы The Cure Роберт Смит рассказал, что новая пластинка коллектива «Songs of a Lost World» увидит свет в 2022 году. Его слова передает NME.

Смит уточнил: «Мы отправляемся в тур в октябре, запись будет выпущена до этого момента. Мы уже сыграли немного новых песен сегодня [комментарий был дан 19 мая] на музыкальной премии Айвора Новелло. Благо, никто из зрителей их не записал».

Всего на пластинке будет 12 треков. Смит заявил, что настроение записи «не будет слишком светлым»: оно окажется ближе к мрачному альбому «Disintegration», чем к более легкому «Head on the Door».

Фронтмен коллектива также рассказал: «В течение одного года из‑за коронавируса я потерял практически целое поколение дядюшек и теток — это повлияло на то, каким станет грядущая пластинка».

В 2019 году Роберт Смит сообщил, что группа готовит к выпуску сразу три пластинки — спустя год их количество сократилось до двух, один из лонгплеев получил рабочее название «Live From the Moon». Предыдущий студийный полноформатник The Cure «4:13 Dream» увидел свет в 2008 году.