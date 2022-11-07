Боевик «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» с Джейсоном Стэтемом выйдет в российском прокате

В главной роли — Джейсон Стэтем. Он предстал в образе супершпиона Орсона Форчуна, которому поручили остановить продажу и распространение нового смертельного оружия. Технологией владеет миллиардер Грег Симмондс (Хью Грант), поэтому достать ее не так просто, тем более в одиночку, — Форчун заручается поддержкой лучших в мире оперативников и голливудской звезды.