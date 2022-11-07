«СБПЧ» выпустили клип на песню «Инопланетяне»

Музыкант Кирилл Иванов рассказал, что песни с «Ничего больше нет» были сочинены до 24 февраля. «И в них, мне кажется, отчетливо ощущается не предсказание, но предчувствие происходящего. Теперь, конечно, они слушаются совершенно иначе. Мы надеемся, что они помогут вам пережить эти темные времена. Нас этот альбом выручил», — подчеркнул он.