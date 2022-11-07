«СБПЧ» выпустили клип на песню «Инопланетяне»

Российская группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Инопланетяне». Трек вошел новый альбом музыкантов «Ничего больше нет».
В видео используются кадры, снятые на Мадагаскаре в 2020 году. «Инопланетяне, инопланетяне, когда же вы прилетите за нами? Или наши беды для вас слишком мелки? Вы там что, не в своей тарелке?» — повторяется в треке.
Альбом «СБПЧ» увидел свет 4 ноября. В него вошли 11 сольных треков и один фит с петербургским музыкантом Михаилом Феничевым.
Музыкант Кирилл Иванов рассказал, что песни с «Ничего больше нет» были сочинены до 24 февраля. «И в них, мне кажется, отчетливо ощущается не предсказание, но предчувствие происходящего. Теперь, конечно, они слушаются совершенно иначе. Мы надеемся, что они помогут вам пережить эти темные времена. Нас этот альбом выручил», — подчеркнул он.
По словам Иванова, треки вселяли в музыкантов надежду и помогали сформулировать, что именно они чувствуют «в самые мрачные и беспросветные моменты этого года».