С 2023 года в Запорожской области перестанут принимать украинскую гривну

С 1 января 2023 года Запорожская область откажется от использования украинской валюты. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.
На данный момент в Запорожье действует бивалютная зона. В обороте используется сразу две валюты — российский рубль и украинская гривна.
«С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой станет российский рубль», — сказал Рогов.
Он добавил, что с Нового года «гривна уйдет в историю».
Рубль получил официальный статус в Запорожской области по федеральному закону о присоединении региона к России. Владимир Путин подписал соответствующий документ 5 октября.