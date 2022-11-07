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С 2023 года в Запорожской области перестанут принимать украинскую гривну
Виктория Шанина
Сегодня в 13:25

С 1 января 2023 года Запорожская область откажется от использования украинской валюты. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

На данный момент в Запорожье действует бивалютная зона. В обороте используется сразу две валюты — российский рубль и украинская гривна.

«С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой станет российский рубль», — сказал Рогов.

Он добавил, что с Нового года «гривна уйдет в историю».

Рубль получил официальный статус в Запорожской области по федеральному закону о присоединении региона к России. Владимир Путин подписал соответствующий документ 5 октября.

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