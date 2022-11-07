Стартап Hover начал сертификацию своего воздушного такси

Российские создатели беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора стартапа Александра Атаманова.
Hover намерен зарегистрировать свое летающее такси как гражданское воздушное судно. В процессе сертификации стартапу помогают специалисты Московского авиационного института.
Сейчас Hover готовит необходимые документы — это один из начальных этапов. Вся сертификация может занять довольно много времени, однако стартап по-прежнему намерен выполнить первые коммерческие полеты в 2025 году.
Атаманов отметил, что компания уже работает над новой версией своего аэротакси, которое будет еще более безопасным.
Hover разрабатывает летающее такси с 2019 года. По задумке это будет двухместный аппарат, способный подниматься на высоту до 150 метров и набирать скорость до 200 километров в час. «Афишу Daily» рассказывала о стартапе и других его разработках тут.