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Стартап Hover начал сертификацию своего воздушного такси
Виктория Шанина
Сегодня в 11:03

Российские создатели беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора стартапа Александра Атаманова.

Hover намерен зарегистрировать свое летающее такси как гражданское воздушное судно. В процессе сертификации стартапу помогают специалисты Московского авиационного института.

Сейчас Hover готовит необходимые документы — это один из начальных этапов. Вся сертификация может занять довольно много времени, однако стартап по-прежнему намерен выполнить первые коммерческие полеты в 2025 году.

Атаманов отметил, что компания уже работает над новой версией своего аэротакси, которое будет еще более безопасным.

Hover разрабатывает летающее такси с 2019 года. По задумке это будет двухместный аппарат, способный подниматься на высоту до 150 метров и набирать скорость до 200 километров в час. «Афишу Daily» рассказывала о стартапе и других его разработках тут.

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