Дома, напечатанные на 3D-принтере, летающие кареты скорой помощи, жидкий заменитель пищи и еще семь удивительных новшеств от российских предпринимателей. Вместе с Porsche, генеральным партнером Саммита Z8, рассказываем, какие задачи решают современные стартапы, и как справляются с этими же вопросами корпорации — на примере немецкого автоконцерна.

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1. Hoversurf Летающие такси и кареты скорой помощи

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Предприниматель Александр Атаманов все детство провел на взлетно-посадочной полосе, где его отец вместе со своими приятелями создавали и испытывали летательные аппараты. «И мне всегда хотелось внести свой вклад в авиацию , — говорит бизнесмен. — Правда, я не знал, с чего начать, не понимал, какая инновация изменит рынок». Ответ пришел в 2010 году: в то время на рынке технологий появились новые игроки, компании — производители беспилотных летательных аппаратов, дронов, которые привлекали миллионы венчурных инвестиций. Внешний вид и функционал квадрокоптеров вдохновляли Атаманова и хорошо подходили для его мечты — создать новый летательный аппарат для гражданской авиации. Вскоре предприниматель основал компанию Hoversurf и начал разработку первого летающего мотоцикла Scorpion 1, который представил публике на конференции Startup Village в 2016 году. С тех пор компания привлекла 3 млн долларов инвестиций от бизнес-ангелов и венчурных фондов Starta Capital и Electa Capital и продолжила производство летательных средств. Сегодня в портфеле Атаманова грузовой дрон Hover Cargo, которым, по словам бизнесмена, интересуется Сбербанк (для проведения инкассаций в отдаленных участках) и МЧС (для доставки медикаментов), Hoverbike (летающий мотоцикл, который в этом году должна ввести в эксплуатацию полиция Дубая) и прототип беспилотного такси Formula (также доступного в комплектации машины скорой помощи и полиции). Главные конкуренты российского проекта на рынке, оцениваемом в 3 трлн долларов, — Airbus, Boeing, Hyundai и Uber, а также стартапы Kitty Hawk (в него вложился Ларри Пейдж из Google) и Lilium (а тут среди инвесторов Никлас Зеннстрем из Skype). « Если бы мы занялись летающими автомобилями на три года позже, то сейчас были бы в хвосте , — говорит Атаманов. — Но мы вступили в гонку одними из первых». Hoversurf не заинтересована в собственном производстве летающих транспортных средств; вместо этого компания ищет партнеров в лице крупных автоконцернов, собираясь начать переговоры с КамАЗом и АвтоВАЗом. «Daimler, Volkswagen и Toyota уже начали осваивать воздух, — говорит Атаманов. — Компаниям важно не опоздать на поезд и удержать свою долю на рынке, который меняется на глазах».

2. EatMe Сервис по спасению еды

Рудольф Ан прожил вне России, мотаясь между Австрией, Швейцарией, Великобританией и Японией, но в 23 года, в 2007 году, он вернулся в Санкт-Петербург, где стал заново учиться не только языку, но и российскому стилю жизни. « Одним из самых ярких контрастов для меня было то, что никто в России не сортирует мусор, хотя в мире это обыкновенная практика , — вспоминал Ан в интервью Forbes. — И мне хотелось создать экологичный стартап на стыке социальности и бизнеса». Интерес предпринимателя пал на проекты, связанные с утилизацией еды. По данным проекта ReFed, каждый год в США на выращивание, переработку, транспортировку и утилизацию пищи, которую никто не ест, тратится 220 млрд долларов. Около трети всей производимой в мире еды так никогда и не будет использовано — эти данные опубликованы в докладах ООН. По примеру датской компании Too Good to Go Ан решил разработать сервис, позволяющий со скидкой покупать в ресторанах еду, которая вскоре будет списана. «Завтра такие блюда продавать нельзя, но сегодня они вполне себе свежие», — говорит Ан. Инвестировав в идею 15 млн рублей, предприниматель разработал сайт сервиса, приложение, нанял сотрудников, стал вкладываться в рекламу и провел запуск EatMe в марте прошлого года в Санкт-Петербурге. Сегодня стартап Ана работает в 8 городах, включая Москву, Нижний Новгород, Сочи и Хабаровск, и сотрудничает с более чем 460 заведениями (включая сетевые компании вроде «Обед-буфет», «Синнабон», «Шоколадница», «Вкусвилл»), готовыми продавать лишнюю еду через сервис EatMe и делиться полученной выручкой с Аном. В России, где, по данным «Тиар-центра», ежегодно на свалки выбрасывается 17 млн тонн еды, food waste-проекты — все еще большая редкость. По словам Ана, в ближайшее время сегмент рынка, на котором работает его стартап, не должен показать значительного роста и конкуренции: дело в больших финансовых вложениях и трудозатратах при общении с ресторанами. Но за три года EatMe планирует выйти на окупаемость и привлечь внимание гигантов фудтех-рынка — «Яндекса» или Mail.ru Group. «Я был рад сотрудничеству с ними, — объясняет Ан. — Но для меня важнее проект, нежели инвестиции и прибыль. Наша основная задача — решить проблему пищевых отходов в общепите и ретейле».

Porsche также обращается к аспектам стратегии устойчивого развития индустрии общественного питания (охрана животных, региональное производство и натуральные продукты питания). Так, сборочный завод в Цуффенхаузене обживают не только сотрудники компании — на территории собственного плодового сада компания заселила около 650 тысяч пчел. С лета их мед будет продаваться в магазинах для сотрудников и в музее бренда. При этом, в Цуффенхаузене находится не первая пчелиная ферма для компании: на заводе в Лейпциге с 2017 года проживает примерно 3 миллиона пчел.





3. Ecwid Конструктор сайтов, позволяющий стать бизнесменом за час

В мае этого года стартап Ecwid привлек 42 млн долларов от инвестиционной платформы внутри Morgan Stanley и компании PeakSpan Capital. Таким образом, сумма общих вложенных в проект средств, по данным Forbes, составила 49 млн долларов. Компания, основанная жителем Ульяновска (а ныне — старожилом Кремниевой долины) Русланом Фазлыевым, занимается тем, что предлагает быстро и без участия программистов создавать интернет-магазины или «прикручивать» их к своим страницам в соцсетях. За десять лет благодаря Ecwid более чем 1,5 млн человек по всему миру превратились в предпринимателей, начав продавать в интернете торты, роботов, одежду, 3D-принтеры и другие товары собственного производства. По словам основателя проекта, такую бизнес-модель российская компания предложила первой в мире . А изоляция, внезапно охватившая мир, только сыграла на руку и без того успешному стартапу: за первый квартал 2020 года число новых клиентов платформы увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом в 2019-м. По данным Statista, к 2022 году объем продаж на рынке электронной коммерции составит 6,54 трлн долларов (почти вдвое больше, чем в 2019 году, — 3,53 трлн долларов).

4. Octa Жидкий заменитель пищи

Андрей Редуто и Михаил Максимов впервые задумались об умной еде в 2015 году. Редуто работал в офисе и в перерывах любил побаловать себя вредными перекусами. А Максимов, который разрабатывал продукты в «Вимм-Билль-Данн», предложил приятелю задуматься о производстве полезного напитка, порция которого способна заменить полноценный прием пищи . На первой стадии предприниматели вложили в проект 6 млн рублей, большая часть которых ушла на покупку оборудования и аренду производственного цеха на молочном заводе. За рецепт напитка, который решили назвать Octa (с латинского — «восемь», в честь восьми основных компонентов, входящих в состав смеси), отвечал Максимов. Тесты, проведенные внутри компании, показали: одной бутылочки (в состав напитка входят молоко, комплекс углеводов и масел, овсяная клетчатка, концентрат белка, витамины и натуральный краситель) взрослому человеку хватает в среднем на 3–4 часа — благодаря оптимальному поступлению питательных веществ в организм. Первые продажи Octa начались в ноябре 2016 года — и за месяц стартап реализовал 2500 напитков. Через год компания заработала на своей продукции 4 млн рублей, а в 2018-м ее выручка достигла 17 млн (при средней цене в 200 рублей за бутылку). Заручившись поддержкой крупных сетевых ретейлеров, напиток Octa стал продаваться в «Азбуке вкуса», «Городе-саде», а также в фитнес-клубах X-Fit, сети кафе здоровой еды Healthy Food и в других точках. Согласно отчету краундинвестинговой платформы AgFunder, в 2019 году отрасль фудтех-стартапов привлекла общие инвестиции в размере более 20 млн долларов (прирост по сравнению с 2014 годом — 250%). Подтверждает этот тренд и выручка Octa за прошлый год: по словам Редуто, компания приблизилась к запланированному показателю в 80–100 млн рублей. В ближайшее время проект планирует провести новый раунд инвестиций. «Мы планируем расширять линейку, выходить в новые категории и растить выручку, — объясняет Редуто. — На данный момент ведем общение с несколькими инвестфондами, но для нас критически важно, чтобы инвестор обладал компетенцией smart money (финансирование, в комплекте с которым стартап получает экспертизу, помощь в операционном управлении и выходом на новые рынки. — Прим. ред.)».

5. Texel Сканер, создающий виртуальные копии людей и предметов

История компании началась на кухне предпринимателя Сергея Климентьева, когда тот пытался отсканировать собственную жену . «Цифровое пространство заполняется очень медленно, — вспоминает Климентьев. — Потому что ручная работа дизайнера по созданию виртуальных объектов занимает много времени». Бизнесмену хотелось автоматизировать эти процессы при помощи сканера — пара минут, и вы получаете собственное трехмерное изображение, передающее каждую деталь, вплоть до мелких складок на одежде. Пытаясь найти ученых, которые могли бы помочь в разработке, в 2013 году Климентьев познакомился с будущими бизнес-партнерами Максимом Федюковым и Андреем Поскониным, и через полтора года они вместе создали Texel Portal — устройство, выдающее 3D-модель человека за минуту . На сборку аппарата ушло 800 тыс. рублей собственных средств и 400 тыс. долларов, привлеченных у основателя проекта «Этномир» и партнера компании по 3D-печати Руслана Байрамова. На первых парах устройство оцифровывало людей, чтобы создавать фигурки для тортов. Texel Portal вместе с лицензией на софт обходился покупателям в 25 тыс. долларов (при рентабельности в 60%), и за два года такая модель продаж помогла команде встать на ноги. «Но мы понимали: или дальше занимаемся малым бизнесом, или развиваем более интересную венчурную историю». В 2015 году Texel победила в российском этапе международного конкурса для стартапов Seedstars World и начала разработку новых сканеров. Первая версия Texel Portal занимала 2,5 метра в диаметре и столько же в высоту, а новый Texel Portal MX теперь умещался в сумку для горных лыж. Кроме того, вместе с ЦМИТ «Коптер» компания разработала первый сканер-дрон . Постепенно в портфеле Texel появлялись новые заказчики: Visa, MasterCard, Mercedes Benz, Fanta, Marvel, «Сибур» арендовывали аппараты для собственных мероприятий и использовали для презентации новых продуктов. К 2016 году объем продаж стартапа составил 16 млн рублей, но команда понимала: новая технология способна зарабатывать гораздо больше. И вскоре экспансия на рынок entertainment сменилась походом на fashion tech. По данным Tracxn, модные технологические стартапы уже заработали 23,5 млрд долларов (треть всех этих средств — за последние три года). Основатели Texel почувствовали, что выбрали правильное направление в 2017 году, когда после пилотного запуска сканера в московском торговом центре «Мега Белая Дача» из 20 тыс. пользователей около 10 тыс. совершили покупки по рекомендациям аппарата. Каждому из посетителей молла, исходя из формы тела, были рекомендованы те или иные вещи, продававшиеся в магазинах . Внимание инвесторов не заставило себя долго ждать, и летом 2018-го Texel получил 51,7 млн рублей от ФРИИ, а следом стартап заключил партнерство с немецкой компанией s.Oliver и британской Marks & Spencer. Последняя, по данным Forbes, приобрела в Texel 2% акций за 200 тыс. долларов.

Для улучшения скоростных характеристик спорткаров Porsche вместе с компаниями Mahle и Trumpf начали изготавливать поршни для двигателей на 3D-принтере . Впервые эти детали были использованы в модели 911 GT2 RS: ее поршни оказались на 10% легче серийных кованых аналогов. Это позволило увеличить мощность двигателя с двумя турбинами на 30 л. с. при одновременно более высокой экономичности.

6. WayRay Голографическое лобовое стекло автомобиля

Стартап Виталия Пономарева всегда привлекал внимание публики. Сначала в 2013 году, когда премьер-министр России Дмитрий Медведев приметил его на форуме «Открытые инновации». Затем в 2017 году, когда лид-инвестором проекта выступил китайский гигант Alibaba (сумма инвестиций тогда составила 18 млн долларов). Наконец, к 2019 году общие вложения в проект превысили 100 млн долларов — благодаря все той же азиатской корпорации, а также Porshe, Hyundai Motor, а также ряду других компаний и суверенных фондов. С 2012 года проект Пономарева занимается разработкой автомобильных AR-систем: на лобовом стекле проецируются разметка, а также все необходимые данные о поездке — таким образом водитель меньше отвлекается от дороги . Автомобили, оснащенные технологией Пономарева, уже ездят в Европе (предприниматель упоминает машины Porsche, оснащенные AR-системами), а WayRay продолжает получать сертификаты и подписывать контракты с автоконцернами. По данным Market Report, рынок автомобильной виртуальной реальности растет, и к 2025 году его объем составит 9 млрд долларов.

7. iFarm Project Многоярусные автономные фермы посреди мегаполисов

В 2017 году бизнес-ангел Александр Лысковский (в прошлом — один из тех, кто разработал знаменитую игру «Веселая ферма» для «ВКонтакте») несколько месяцев жил в Париже и брал уроки в кулинарной школе. Вернувшись в Россию, бизнесмен решил продемонстрировать свой новый талант приятелям и отправился на рынок за свежими овощами, но из‑за качества продуктов вернулся домой без покупок. «Тогда я стал думать, как снизить порог для входа на этот рынок мелким фермерским хозяйствам, — вспоминает предприниматель в интервью Forbes. — Потому что им непросто выдерживать конкуренцию с агрохолдингами». Об этом Лысковский написал пост в фейсбуке, и тогда на его крик о помощи отреагировал Максим Чижов (после увольнения из IT-компании «Крок» раздумывающий о фудтех-стартапе). Чижов и Лысковский посчитали: спелые и вкусные продукты можно есть лишь там, где они растут. Но как организовать такое предприятие в черте мегаполиса? Бизнесмены принялись искать автоматизированные решения, которые могли бы работать без участия человека и ограничивать попадание в теплицы воздуха и света извне. Но ни один проект в мире, по словам предпринимателей, не соответствовал этим критериям . Тогда начинающие фермеры решили построить автоматизированную теплицу самостоятельно. Правда, они не понимали, как именно работает «зеленая» энергетика, и тогда в проект был приглашен третий совладелец — Константин Ульянов, чья компания специализировалась в этом вопросе. Итогом совместной работы стали умные вертикальные фермы iFarm, способные при помощи облачной IT-платформы выращивать продукцию в любое время года . Система поддерживает необходимую влажность для каждой из культур, обогащает грунт удобрениями, когда в них появляется необходимость, и гарантирует правильный полив; кроме того, при помощи телеграм-бота сотрудники iFarm Project следят за здоровьем растений. В 2019 году проект привлек 1 млн долларов от венчурного фонда Gagarin Capital и начал производить компактные iFarm Cropper. И вскоре компактные модули для выращивания культур появились в магазинах сети «Азбука вкуса» и «Ленте», компанию признали лучшим агротех-стартапом в Европе, а шоурум iFarm открылся в Финляндии. В планах компании — запуск вертикальных ферм по всему миру, а также интеграция iFarm Cropper в кафе и рестораны. Рынок агротехнологических стартапов, на котором трудится российский проект в прошлом году привлек рекордные 2,8 млрд долларов от инвесторов, сообщается в отчете Finistere Ventures, и инвестиции в отрасль продолжат расти. По данным Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, к 2050 году мировой спрос на фермерские растения увеличится на 70% .

8. Promobot Робот-консультант с навыками флирта

Основатель главного робо-стартапа России — Promobot — Олег Кивокурцев в буквальном смысле наткнулся на идею своего будущего бизнеса. В один из дней он выходил из трамвая и едва успел заметить перед собой металлическую штуковину, похожую на банкомат. Штуковина обернулась, затем поехала дальше и застряла в яме — так в Перми не стало робота, арендованного мэрией ко дню города. А Кивокурцев направился дальше, в Пермский политехнический университет, где стал учиться на инженера-конструктора. Создавая первых роботов в гараже (буквально из досок), за несколько лет компания Кивокурцева от роботов-снегоуборщика перешла к созданию автономного робота-промоутера. Promobot умеет двигаться, распознавать лица, делать комплименты, предлагать необходимый товар и даже петь . В 2014 году проект стал победителем акселератора Generation S, проводимого РВК, и обзавелся частными инвесторами, вложившими в стартап 43 млн рублей. Среди других инвестиций в компанию — 2,5 млн долларов от ФРИИ в 2016 году, 400 млн рублей от АО «Мир» и фонда Mikro Capital Sarl в 2018-м, а также транш от Дальневосточного фонда высоких технологий — 200 млн рублей — в 2020-м. Среди крупных сделок компании — пятилетний контракт на поставку роботов в США с фирмой Intellitronix (на более чем 50 млн долларов) и сделка со швейцарской Advanced Robotics, этот договор к 2024 году принесет пермскому проекту 18,5 млн евро. Кроме того, пандемия коронавируса подтолкнула команду Кивокурцева к созданию Promobot Thermocontrol, устройства, проверяющего температуру на предприятиях (от аэропортов до офисов) , и на поставки 400 единиц нового гаджета уже заключен контракт с американской Wenger Medical. По прогнозам исследовательской компании ABI Research, к 2026 году во всем мире будет продано более 1,3 млн сервисных роботов, а объем этого рынка составит 34 млрд долларов. Вероятно, цифры могут быть занижены, поскольку анализ отрасли проводился до начала пандемии COVID-19. «Тренд на замену низкоквалифицированного персонала продолжается, — говорит Кивокурцев. — Поэтому мы выстреливаем на всех новых рынках».

Porsche взяла на себя вопросы ведения бизнеса технологического стартапа serva transport systems GmbH (serva) из Розенхайма. Проект при помощи ИИ-программ и транспортных роботов, помогает автоматизировать логистические процессы при сборке автомобилей . Из‑за пандемии стартап попал в тяжелое финансовое положение, но Porsche приняла решение поддержать его, использовав возможности фонда венчурных инвестиций Porsche Ventures.



9. Apis Cor 3D-принтер из книги рекордов Гиннеса

В октябре 2019 года издание The National сообщало: в Дубае на 3D-принтере напечатан самый большой дом в истории (его площадь — 640 квадратных метров), и этот проект войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Принтер, который и изваял конструкцию, был создан бизнесменом и изобретателем из Иркутска Никитой Чен-Юн-Таем. Оборудование на протяжении 500 часов печатало элементы дома, себестоимость квадратного метра которого равнялась 16 тыс. рублей. Этот проект принес предпринимателю, как сообщает Forbes, 1 млн долларов выручки. «Дома, отпечатанные на принтере, — считает Чен-Юн-Тай, — будут более чем востребованы: строить их быстрее, дешевле, а главное — технологичнее, нежели пользоваться трудом десятков рабочих». Тренд подтверждает стратегия развития Дубая: к 2030 году власти планируют увеличить число напечатанных городских домов на 25%. А в отчете Wohlers Report рынок 3D-печати демонстрирует повышенное внимание инвесторов: к 2022 году объем средств в этом секторе составит 23,9 млрд долларов, а к 2024-му увеличится до 35,6 млрд долларов.

Уже с мая для модельных рядов 911 и 718 в Porsche начали использовать технологии 3D-печати, применяя ее для проектирования сидений-ковшей . В будущем клиенты смогут сами выбирать уровень жесткости кресла, а подход компании к интерьеру автомобилей станет по-настоящему индивидуальным.

10. Dasha.AI Виртуальный робот-ассистент, который учится быть человеком

В фильме «Она» Скарлетт Йоханссон ни разу не появляется на экране, но ее голос, принадлежащий мобильному помощнику, вытаскивает Хоакина Феникса из депрессии, дает ему жизненно важные советы и не забывает флиртовать (а иногда и ругаться) со своим владельцем. Всем этим арсеналом качеств обладает и Dasha — проект двоюродных братьев из Новосибирска Владислава Чернышова и Александра Зайцева, запущенный в 2019 году. Виртуальный робот умеет обзванивать людей, предлагая им необходимый товар, опрашивая по заданной теме или советуя услуги бизнеса, на который работает, а все полученные данные сохраняет в базу. В ходе беседы робот использует слова-паразиты, поддакивает, перебивает собеседников и при необходимости отвлекается от основной темы разговора . В случае если лицо на том проводе объясняет Dasha сложные вещи, которые робот не может распознать, система переключает собеседника на менеджера. Если же все специалисты заняты, Dasha жалуется на плохую связь и обещает перезвонить в другое время (и звонит ровно в срок). Автоматизированный оператор уже привлек 2 млн долларов от фондов RTP Global, принадлежащих миллиардеру Леониду Богуславскому, и начал работать с «АльфаСтрахованием» и сервисом «2ГИС». В планах проекта — создать на базе Dasha.AI платформу, с помощью которой пользователи смогут сами создавать виртуальных ассистентов и любые другие голосовые модули, а также при помощи ИИ самообучать робота. Также, как сообщают основатели, внутри компании разработана технология, позволяющая идентифицировать человека по голосу и реагировать на это (к примеру, открывая постаматы при помощи голоса, а не ввода пароля от заказа). Во время изоляции на базе робота была протестирована еще одна функция: Dasha научилась обзванивать сотрудников компаний, интересуясь состоянием их здоровья, а после — советовать оставаться дома или выходить в офис . Все собранные данные система мгновенно передавала в HR-отдел. «Мы точно знаем, что рано или поздно все изменится, — говорит Чернышов в интервью TechCrunch. — Голосовые роботы заменят людей везде, где это возможно. В 2018 году только в США операторами работали 30 млн человек. Приплюсуйте сюда Европу, Индию, Пакистан и Филиппины — получится 120 млн человек, которых можно заменить роботом ».

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