2. EatMe Сервис по спасению еды

Рудольф Ан прожил вне России, мотаясь между Австрией, Швейцарией, Великобританией и Японией, но в 23 года, в 2007 году, он вернулся в Санкт-Петербург, где стал заново учиться не только языку, но и российскому стилю жизни. « Одним из самых ярких контрастов для меня было то, что никто в России не сортирует мусор, хотя в мире это обыкновенная практика , — вспоминал Ан в интервью Forbes. — И мне хотелось создать экологичный стартап на стыке социальности и бизнеса». Интерес предпринимателя пал на проекты, связанные с утилизацией еды. По данным проекта ReFed, каждый год в США на выращивание, переработку, транспортировку и утилизацию пищи, которую никто не ест, тратится 220 млрд долларов. Около трети всей производимой в мире еды так никогда и не будет использовано — эти данные опубликованы в докладах ООН. По примеру датской компании Too Good to Go Ан решил разработать сервис, позволяющий со скидкой покупать в ресторанах еду, которая вскоре будет списана. «Завтра такие блюда продавать нельзя, но сегодня они вполне себе свежие», — говорит Ан.

Инвестировав в идею 15 млн рублей, предприниматель разработал сайт сервиса, приложение, нанял сотрудников, стал вкладываться в рекламу и провел запуск EatMe в марте прошлого года в Санкт-Петербурге. Сегодня стартап Ана работает в 8 городах, включая Москву, Нижний Новгород, Сочи и Хабаровск, и сотрудничает с более чем 460 заведениями (включая сетевые компании вроде «Обед-буфет», «Синнабон», «Шоколадница», «Вкусвилл»), готовыми продавать лишнюю еду через сервис EatMe и делиться полученной выручкой с Аном.

В России, где, по данным «Тиар-центра», ежегодно на свалки выбрасывается 17 млн тонн еды, food waste-проекты — все еще большая редкость. По словам Ана, в ближайшее время сегмент рынка, на котором работает его стартап, не должен показать значительного роста и конкуренции: дело в больших финансовых вложениях и трудозатратах при общении с ресторанами. Но за три года EatMe планирует выйти на окупаемость и привлечь внимание гигантов фудтех-рынка — «Яндекса» или Mail.ru Group. «Я был рад сотрудничеству с ними, — объясняет Ан. — Но для меня важнее проект, нежели инвестиции и прибыль. Наша основная задача — решить проблему пищевых отходов в общепите и ретейле».