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Lancome, Yves Saint Laurent и другие бренды косметики возобновляют поставки в Россию
Виктория Шанина
Сегодня в 08:53

Парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки своей продукции в Россию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В министерстве отметили, что в августе в связи с этим бренды были записаны как исключения в списке товаров, разрешенных к параллельному импорту. Ввозить в страну их продукцию смогут только сами бренды либо партнеры.

Исключения вступят в силу только через три месяца. У тех, кто купил косметику брендов, чтобы реализовать по схеме параллельного импорта, еще есть время на ввоз в Россию.

Еще в мае глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что ведомство ведет переговоры о возобновлении поставок с некоторыми косметическими брендами. На тот момент записаны как исключения (не разрешены для ввоза параллельного импорта) были, в том числе, марки L’Oréal, Garnier, Kiehl’s, Maybelline, Prada и Maison Margiela.

На данный момент исключениями также числятся Lancome, Giorgio Armani, NYX, Urban Decay, Disel, Valentino и другие косметические бренды.

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Денис Мантуров
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