NYT: в Киеве готовятся к эвакуации 3 млн человек в случае полного отключения электричества

Власти Киева начали подготовку к эвакуации примерно трех миллионов человек — всех оставшихся жителей города. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности администрации Киева Романа Ткачука.
По данным газеты, эвакуация произойдет в случае полного отключения Киева от электроэнергии.
«Мы понимаем, что если Россия продолжит атаковать, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», — заявил Ткачук.
Он отметил, что власти Киева, вероятнее всего получат уведомление не менее чем за 12 часов о том, что электрическая сеть находится на грани сбоя. Именно тогда граждане получат предупреждение о необходимости покинуть город.
По словам Ткачука, на данный момент ситуация управляема, и пока ничего не указывает на необходимость в срочной эвакуации. Однако ситуация может резко измениться.
В конце октября были обстреляны объекты критической инфраструктуры в ряде регионов Украины, включая Киев, Харьков, Запорожье, а также Одесской, Кременчугской и других областей. На фоне этого по всей стране экстренно отключали электричество.
По данным NYT, в стране повреждены или разрушены уже 40% объектов энергетической инфраструктуры. Власти создают «тепловые убежища», пытаются восстановить электростанции и периодически отключают свет в некоторых регионах.