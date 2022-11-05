Треть ледников из списка ЮНЕСКО исчезнет к 2050 году

На территории пятидесяти объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся ледники — это почти 10% общей ледниковой площади земли. В общей сложности на этих объектах выявлено 18 600 ледников, покрывающих около 66 000 квадратных километров планеты.
По данным ЮНЕСКО, сейчас ледники теряют 58 млрд тонн льда ежегодно. Этот объем эквивалентен всей воде, которую за год потребляют жители Франции и Испании. Разрушение ледников вызвано изменением климата и дает 5% прироста глобального уровня моря. Если треть ледников растает к 2050 году, то к 2100-му исчезнет уже половина.
Специалисты считают, что часть ледников можно спасти, если ограничить уровень глобального потепления до полутора градусов Цельсия — эта же цифра зафиксирована в Парижском соглашении по климату. Для этого необходимо сократить выбросы парниковых газов, являющихся основным драйвером глобального потепления.
В списке объектов, которые могут растаять к 2050 году, — льды на горе Килиманджаро в Танзании, на Доломитовых Альпах в Италии, в районе вершины Монте-Пердидо на границе Испании и Франции в Пиренеях, а также в американском Йеллоустонском национальном парке.