Треть ледников из списка ЮНЕСКО исчезнет к 2050 году

В списке объектов, которые могут растаять к 2050 году, — льды на горе Килиманджаро в Танзании, на Доломитовых Альпах в Италии, в районе вершины Монте-Пердидо на границе Испании и Франции в Пиренеях, а также в американском Йеллоустонском национальном парке.