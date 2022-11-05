«Идет на поправку»: помощник госпитализированного гроссмейстера Карпова рассказал о его состоянии

Согласно их данным, сначала Карпова доставили в Городскую клиническую больницу № 13 с закрытой черепно-мозговой травмой и в состоянии алкогольного опьянения, а потом перевели в НИИ им. Склифосовского, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и закрытый перелом шейки бедра.