«Идет на поправку»: помощник госпитализированного гроссмейстера Карпова рассказал о его состоянии

Альберт Степанян, помощник госпитализированного депутата Госдумы, двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказал о состоянии гроссмейстера. Его цитирует РБК.
«Анатолий Евгеньевич чувствует себя хорошо, идет на поправку. Думаю, завтра, возможно, появится видео или фото от супруги», — заявил Степанян. По его словам, Карпов не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее сегодня, 5 ноября, в ряде телеграм-каналов была опубликована информация о том, что Карпов находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.
Согласно их данным, сначала Карпова доставили в Городскую клиническую больницу № 13 с закрытой черепно-мозговой травмой и в состоянии алкогольного опьянения, а потом перевели в НИИ им. Склифосовского, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и закрытый перелом шейки бедра.