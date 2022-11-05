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«Идет на поправку»: помощник госпитализированного гроссмейстера Карпова рассказал о его состоянии
Денис Ламехов
Сегодня в 15:59

Альберт Степанян, помощник госпитализированного депутата Госдумы, двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, рассказал о состоянии гроссмейстера. Его цитирует РБК.

«Анатолий Евгеньевич чувствует себя хорошо, идет на поправку. Думаю, завтра, возможно, появится видео или фото от супруги», — заявил Степанян. По его словам, Карпов не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сегодня, 5 ноября, в ряде телеграм-каналов была опубликована информация о том, что Карпов находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Карпов оказался в больнице 31 октября. Источники РБК в МВД сообщили, что он упал рядом со зданием комитета по делам национальностей Госдумы в Георгиевском переулке в центре Москвы.

Согласно их данным, сначала Карпова доставили в Городскую клиническую больницу № 13 с закрытой черепно-мозговой травмой и в состоянии алкогольного опьянения, а потом перевели в НИИ им. Склифосовского, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и закрытый перелом шейки бедра.

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Анатолий КарповАльберт Степанян
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