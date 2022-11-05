Phoenix выпустили седьмую пластинку «Alpha Zulu»

В пластинку вошли совместная работа с фронтменом американского инди-проекта Vampire Weekend Эзрой Кенигом и недавний сингл «Winter Solstice».
Всего на борту «Alpha Zulu» десять песен: инди-рок, инди-поп и просто поп, отголоски танцевальной электроники. «Уже в конце работы над альбомом мы поняли, что с точки зрения звучания там все очень широко, и решили подчеркнуть этот разброс. В рамках каких‑то пластинок хочется сфокусироваться на конкретных вещах, но тут, как и в случае с нашей первой записью („United“ 2000 года. — Прим. ред.), мы решили принять такое жанровое разнообразие», — заявил лидер Phoenix Томас Марс.
Треклист «Alpha Zulu» выглядит так:
1.⠀«Alpha Zulu»
2. «Tonight» (Feat. Ezra Koenig)
3. «The Only One»
4. «After Midnight»
5. «Winter Solstice»
6. «Season 2»
7. «Artefact»
8. «All Eyes on Me»
9. «My Elixir»
10. «Identical»
Группа не выпускала альбомов с 2017 года — тогда вышла шестая студийная работа коллектива «Ti Amo». В 2020 году увидел свет внеальбомный сингл Phoenix «Identical». Он вошел в саундтрек к комедийной драме «Последняя капля» Софии Копполы, супруги Томаса Марса.