Phoenix выпустили седьмую пластинку «Alpha Zulu»

Всего на борту «Alpha Zulu» десять песен: инди-рок, инди-поп и просто поп, отголоски танцевальной электроники. «Уже в конце работы над альбомом мы поняли, что с точки зрения звучания там все очень широко, и решили подчеркнуть этот разброс. В рамках каких‑то пластинок хочется сфокусироваться на конкретных вещах, но тут, как и в случае с нашей первой записью („United“ 2000 года. — Прим. ред.), мы решили принять такое жанровое разнообразие», — заявил лидер Phoenix Томас Марс.