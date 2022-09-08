Phoenix выложили клип с лидером Vampire Weekend Эзрой Кенигом и анонсировали выход седьмого альбома

Французская группа Phoenix выложила видео на трек «Tonight». Оно появилось в официальном ютьюб-аккаунте музыкантов.

Приглашенным вокалистом стал фронтмен американского инди-проекта Vampire Weekend Эзра Кениг — для Phoenix это первый случай такого сотрудничества. Сам же ролик снят в Париже и Токио: чтобы рассказывать две истории одновременно, экран поделили на две части.

Новый сингл попадет на пластинку «Alpha Zulu» вместе с июньским треком с тем же заглавием — фронтмен коллектива Томас Марс рассказывал, что оно навеяно фразой, которую он услышал от пилота самолета. Тот множество раз повторил ее по громкой связи, когда воздушное судно попало в зону турбулентности во время шторма.

Альбом увидит свет 4 ноября. Всего в нем будет 10 композиций. Треклист «Alpha Zulu» выглядит так:

1.⠀«Alpha Zulu»

2. «Tonight» (Feat. Ezra Koenig)

3. «The Only One»

4. «After Midnight»

5. «Winter Solstice»

6. «Season 2»

7. «Artefact»

8. «All Eyes on Me»

9. «My Elixir»

10. «Identical»

Предыдущий сингл Phoenix «Identical» увидел свет в 2020 году. Он вошел в саундтрек к комедийной драме «Последняя капля» Софии Копполы, супруги Томаса Марса. Группа не выпускала альбомов с 2017 года — тогда вышла шестая студийная работа коллектива «Ti Amo».