Смотрим трейлер дебютного полнометражного фильма Айсултана Сеитова. Он называется «Қаш»

«Во время голода 30-х годов в Казахской АССР могильщик Исатай отправляется в ближайший город на рискованную миссию по спасению своего аула, но на пути ему встречается странник, который указывает путь, ведущий в никуда», — рассказывается синопсис фильма в описании к видео.