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Смотрим трейлер дебютного полнометражного фильма Айсултана Сеитова. Он называется «Қаш»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:16

Студия Qara представила полноценный трейлер фильма «Қаш», первой полнометражной работы казахстанского режиссера и клипмейкера Айсултана Сеитова. В Казахстане картина выйдет на экраны 1 декабря, в России — неизвестно.

«Во время голода 30-х годов в Казахской АССР могильщик Исатай отправляется в ближайший город на рискованную миссию по спасению своего аула, но на пути ему встречается странник, который указывает путь, ведущий в никуда», — рассказывается синопсис фильма в описании к видео.

«Қаш» станет дебютным полным метром не только для Сеитова, но и для сценариста Аблая Нурманбетова. Подготовка к съемкам полнометражки заняла у Сеитова и студии больше года — посмотрите снимки.

На русский язык название переводится как «Зов», или «Беги». «Қаш» будут крутить только на казахском языке.

Исполнителем главной роли стал Еркебулан Дайыров, в фильме также снялись Варвара Шмыкова, Александр Паль, Ондасын Бесикбасов, Исбек Абильмажинов и Толганай Талгат.

В этом году Сеитов принимал участие в презентации альбома «Donda» рэпера Канье Уэста, управляя трансляцией события. Он снимал клипы для Ивана Дорна, Елены Темниковой, Offset из Migos, L’One, Joji и 21 Savage. Его номинировали на премию MTV Video Music Awards. В марте 2019 года клипмейкер дал интервью Юрию Дудю*.

* Юрий Дудь признан Минюстом иноагентом.

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Еркебулан ДайыровВарвара ШмыковаАлександр ПальОндасын БесикбасовИсбек АбильмажиновИван ДорнЕлена ТемниковаЮрий Дудь
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