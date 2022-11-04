Смотрим трейлер дебютного полнометражного фильма Айсултана Сеитова. Он называется «Қаш»

Студия Qara представила полноценный трейлер фильма «Қаш», первой полнометражной работы казахстанского режиссера и клипмейкера Айсултана Сеитова. В Казахстане картина выйдет на экраны 1 декабря, в России — неизвестно.
«Во время голода 30-х годов в Казахской АССР могильщик Исатай отправляется в ближайший город на рискованную миссию по спасению своего аула, но на пути ему встречается странник, который указывает путь, ведущий в никуда», — рассказывается синопсис фильма в описании к видео.
«Қаш» станет дебютным полным метром не только для Сеитова, но и для сценариста Аблая Нурманбетова. Подготовка к съемкам полнометражки заняла у Сеитова и студии больше года — посмотрите снимки.
На русский язык название переводится как «Зов», или «Беги». «Қаш» будут крутить только на казахском языке.
Исполнителем главной роли стал Еркебулан Дайыров, в фильме также снялись Варвара Шмыкова, Александр Паль, Ондасын Бесикбасов, Исбек Абильмажинов и Толганай Талгат.
В этом году Сеитов принимал участие в презентации альбома «Donda» рэпера Канье Уэста, управляя трансляцией события. Он снимал клипы для Ивана Дорна, Елены Темниковой, Offset из Migos, L’One, Joji и 21 Savage. Его номинировали на премию MTV Video Music Awards. В марте 2019 года клипмейкер дал интервью Юрию Дудю*.
* Юрий Дудь признан Минюстом иноагентом.