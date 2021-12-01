Дебютный полнометражный фильм Айсултана Сеитова выйдет в конце 2022 года

Казахстанский режиссер и клипмейкер Айсултан Сеитов анонсировал свою первую полнометражную ленту под названием «Қаш». Фильм сняли в этом году, а его премьера назначена на конец 2022 года, рассказали «Афише Daily».
Подготовка к съемкам полнометражки заняла у Сеитова и студии Qara больше года. Основная сюжетная линия и жанр до сих пор хранятся в тайне, известно лишь, что фильм будут крутить только на казахском языке.
Постер на казахском языке
Постер на английском языке
Исполнителем главной роли стал Еркебулан Дайыров, в фильме также снялись Варвара Шмыкова и Александр Паль. Создатели проекта поделились с нами кадрами со съемок.
«Қаш» станет дебютным полным метром не только для Сеитова, но и для сценариста Аблая Нурманбетова. Впервые о полнометражке режиссер рассказал в конце 2020 года.
В этом году Айсултан Сеитов принимал участие в презентации альбома «Donda» рэпера Канье Уэста, управляя трансляцией события. Осенью этого года он срежиссировал второй сезон шоу «Talk» на ТНТ.
Также Сеитов снимал клипы для Ивана Дорна, Елены Темниковой, Offset из Migos, L’One, Joji и 21 Savage. Его номинировали на премию MTV Video Music Awards. В марте 2019 года клипмейкер дал интервью Юрию Дудю.