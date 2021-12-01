Дебютный полнометражный фильм Айсултана Сеитова выйдет в конце 2022 года

Казахстанский режиссер и клипмейкер Айсултан Сеитов анонсировал свою первую полнометражную ленту под названием «Қаш». Фильм сняли в этом году, а его премьера назначена на конец 2022 года, рассказали «Афише Daily».

Подготовка к съемкам полнометражки заняла у Сеитова и студии Qara больше года. Основная сюжетная линия и жанр до сих пор хранятся в тайне, известно лишь, что фильм будут крутить только на казахском языке.