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Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Прощай навсегда» с Кристиной Эпплгейт
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:15

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Прощай навсегда», главные роли в котором исполнили Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини. Новые эпизоды шоу выйдут 17 ноября.

Они станут финальными для сериала. В них, как показал трейлер, полиция обнаружит труп Стива — бывшего мужа героини Карделлини, которого убил персонаж Эпплгейт. После этого правда о смерти мужчины грозит стать известной ФБР.

Премьера «Прощай навсегда» состоялась на Netflix 3 мая 2019 года. Сериал рассказал о двух женщинах Джен и Джуди, познакомившихся в группе поддержки для людей, переживающих утрату. Второй сезон шоу вышел 8 мая 2020 года.

В проекте снялись Джеймс Марсден, Макс Дженкинс, Сэм МакКарти, Люк Ресслер, Диана-Мария Рива, Сюзи Накамура, Лили Найт и Натали Моралес. Создательницей драмеди выступила Лиз Фельдман.

Кристина Эпплгейт была номинирована за свою роль в сериале на «Золотой глобус» и «Эмми». Для актрисы роль Джен может стать одной из последних: в 2021 году Эпплгейт сообщила о диагностированном у нее рассеянном склерозе.

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Кристина ЭпплгейтЛинда КарделлиниДжеймс МарсденСюзи НакамураНатали МоралесЛиз Фельдман
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