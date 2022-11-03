МАГАТЭ не обнаружило признаков создания «грязной бомбы» на украинских объектах

Инспекторы не нашли следов так называемой «грязной бомбы», о потенциальном использований которой беспокоилась российская сторона. Ранее Минобороны и МИД РФ заявляли, что на Украине почти завершены работы над созданием некоего устройства массового поражения.
По версии российских властей, Украина намеревалась применить «грязную бомбу», а затем обвинить Россию в использовании оружия с радиоактивными элементами. Как считают власти России, это могло бы привести к полной изоляции страны на международной арене и исключению России из Совбеза ООН.
В ответ на заявления российских чиновников Украина инициировала проверку со стороны МАГАТЭ. Инспекторы начали работать на украинских объектах 31 октября.