РИА «Новости»: Украина готовится сбросить «грязную бомбу»

РИА «Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах» пишут, что Украина «готовит провокацию, связанную с подрывом „грязной бомбы“». Так называют маломощные ядерные боеприпасы.

Агентство пишет, украинская стороны хочет обвинить Россию в применении массового уничтожения на территории Украины. Это может запустить мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

По версии источников РИА «Новости», «грязную бомбу» поручили изготовить руководство Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в Днепропетровской области, а также киевскому Институту ядерных исследований. Работы над ней «уже находятся на завершающей стадии».