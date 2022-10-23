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РИА «Новости»: Украина готовится сбросить «грязную бомбу»
Виктория Шанина
Сегодня в 16:12

РИА «Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах» пишут, что Украина «готовит провокацию, связанную с подрывом „грязной бомбы“». Так называют маломощные ядерные боеприпасы.

Агентство пишет, украинская стороны хочет обвинить Россию в применении массового уничтожения на территории Украины. Это может запустить мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

По версии источников РИА «Новости», «грязную бомбу» поручили изготовить руководство Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в Днепропетровской области, а также киевскому Институту ядерных исследований. Работы над ней «уже находятся на завершающей стадии».

«Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на „ядерный инцидент“ на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику», — пишет РИА «Новости».

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