RT удалил документальный фильм с участием Антона Красовского. Его опубликовали 1 ноября

Телеканал RT удалил со всех платформ документальный фильм о российском спорте из цикла «Россия: XXI век», в котором участвовал в качестве ведущего Антон Красовский. Об этом сообщило «Агентство».
Лента вышла на телеканале 1 ноября, после отстранения Красовского от работы на RT в связи c его скандальными высказываниями в эфире. В программе «Антонимы» он заявил о необходимости убивать украинских детей.
«Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться», — добавил он. Тем не менее, RT предпочел удалить выпуск проекта «Россия: XXI век». В нем Красовский берет интервью у Ирины Винер, Татьяны Тарасовой, Вячеслава Фетисова и Юрия Семина.