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RT удалил документальный фильм с участием Антона Красовского. Его опубликовали 1 ноября
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:23

Телеканал RT удалил со всех платформ документальный фильм о российском спорте из цикла «Россия: XXI век», в котором участвовал в качестве ведущего Антон Красовский. Об этом сообщило «Агентство».

Лента вышла на телеканале 1 ноября, после отстранения Красовского от работы на RT в связи c его скандальными высказываниями в эфире. В программе «Антонимы» он заявил о необходимости убивать украинских детей.

Ряд СМИ написали о возвращении Красовского на телеканал. Сам Красовский пояснил, что «никто никого никуда не вернул», а в эфир выпустили «давно снятую программу».

«Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться», — добавил он. Тем не менее, RT предпочел удалить выпуск проекта «Россия: XXI век». В нем Красовский берет интервью у Ирины Винер, Татьяны Тарасовой, Вячеслава Фетисова и Юрия Семина.

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Антон КрасовскийИрина ВинерВячеслав ФетисовТатьяна ТарасоваЮрий Семин
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