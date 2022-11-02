RT удалил документальный фильм с участием Антона Красовского. Его опубликовали 1 ноября

«Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться», — добавил он. Тем не менее, RT предпочел удалить выпуск проекта «Россия: XXI век». В нем Красовский берет интервью у Ирины Винер, Татьяны Тарасовой, Вячеслава Фетисова и Юрия Семина.