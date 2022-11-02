Сериал по The Last of Us выйдет 15 января

Посмотреть последний тизер-трейлер The Last of Us можно здесь. В нем показали множество знакомых игрокам сцен: например, разрушенный Бостон или момент на крыше, на которой Элли и Джоэл любуются видом на город. В видео также впервые был показан щелкун — зараженный на третьей стадии.