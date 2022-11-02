Реклама
Новости
Сериал по The Last of Us выйдет 15 января
Дарья Мельникова
Сегодня в 19:30

Студия Naughty Dog опубликовала в своих соцсетях свежий постер к сериалу по игре The Last of Us, на котором изображена дата выхода проекта. Релиз долгожданного шоу состоится 15 января 2023 года на HBO.

«Вы понятия не имеете, что такое утрата», — написала в своих соцсетях Naughty Dog.

Действие The Last of Us происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

© Naughty_Dog/Twitter

В проекте снялись Педро Паскаль, Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв и Мюррей Бартлетт. Над сериалом работал создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также Нил Дракманн — один из геймдиректоров оригинальной игры. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолалья.

В первом сезоне будет всего 9 серий. Пилотную серию проекта должен был снять российский режиссер Кантемир Балагов. Однако 29 октября стало известно, что он покинул проект более года назад из‑за творческих разногласий.

Посмотреть последний тизер-трейлер The Last of Us можно здесь. В нем показали множество знакомых игрокам сцен: например, разрушенный Бостон или момент на крыше, на которой Элли и Джоэл любуются видом на город. В видео также впервые был показан щелкун — зараженный на третьей стадии.

расскажите друзьям
люди
Педро ПаскальАнна ТорвКрейг МазинНил ДракманнКантемир Балагов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»