Сериал по The Last of Us выйдет 15 января

Студия Naughty Dog опубликовала в своих соцсетях свежий постер к сериалу по игре The Last of Us, на котором изображена дата выхода проекта. Релиз долгожданного шоу состоится 15 января 2023 года на HBO.
«Вы понятия не имеете, что такое утрата», — написала в своих соцсетях Naughty Dog.
Действие The Last of Us происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.
В проекте снялись Педро Паскаль, Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв и Мюррей Бартлетт. Над сериалом работал создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также Нил Дракманн — один из геймдиректоров оригинальной игры. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолалья.
В первом сезоне будет всего 9 серий. Пилотную серию проекта должен был снять российский режиссер Кантемир Балагов. Однако 29 октября стало известно, что он покинул проект более года назад из‑за творческих разногласий.
Посмотреть последний тизер-трейлер The Last of Us можно здесь. В нем показали множество знакомых игрокам сцен: например, разрушенный Бостон или момент на крыше, на которой Элли и Джоэл любуются видом на город. В видео также впервые был показан щелкун — зараженный на третьей стадии.