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Вышел новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды»
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:00

В сети появился новый трейлер грядущего фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». В мировой прокат картина выйдет 16 декабря.

В ролике подчеркивается эпический масштаб предстоящего приключения Джейка Салли, Нейтири и их детей.

Действие фильма «Аватар: Путь воды» происходит более чем через десять лет после событий первой картины. Сюжет рассказывает о Джейке Салли и Нейтири, которые построили свой собственный райский уголок на Пандоре и стали родителями. Однако люди опять попытаются захватить планету, но теперь им будет противостоять маленький инопланетный мальчик.

В фильме вновь сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур, Дилип Рао, Мэтт Джералд и Сигурни Уивер. Также в «Аватаре» появятся новые персонажи, чьи роли исполнят Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Эди Фалько, Брендан Коуэлл, Мишель Йео, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, Вин Дизель и С.Дж.Джонс.

Ранее Джеймс Кэмерон рассказывал, чего ждать от новых фильмов, которые будут выходить год за годом, и с какими новыми героями зрителю предстоит познакомиться. «Главной темой сиквелов станет семья. Фильмы расскажут о том, на что Салли и Нейтири готовы пойти, чтобы сохранить и обезопасить своих родных», — отмечал режиссер.

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Джеймс КэмеронСэм УортингтонЗои СалданаСтивен ЛэнгДжованни Рибизи
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