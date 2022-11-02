Руководитель отдела маркетинга потребительских товаров Twitter Джастин Тейлор поделился коротким роликом с Элизабет Олсен и Скарлетт Йоханссон. Но одна из них реальна, а другая — дипфейк.
На видео актрисы разговаривают во время интервью. Обе они одинаково двигаются, используют одинаковую мимику и произносят одни и те же слова. Даже стрижка идентична.
Тейлор попросил угадать, какая из актрис настоящая, что привело многих пользователей в тупик. «Это пугает. У такой технологии больше минусов, чем плюсов», — написал один из них.
Но зоркие юзеры смогли заметить несостыковки в некоторых кадрах. Ряд комментаторов указал, что у Йоханссон в один момент появляются двойные брови, а челка в нескольких местах кажется ненатуральной.
Другие признаки дипефейка — отсутствие теней на лице у Йоханнсон, когда она двигает рукой, странные особенности в ее волосах и мышцах шеи.
Но преданные фанаты заметили несоответствия и не вглядываясь в ролики покадрово. «Люди говорят, что узнали дипфейк в Скарлетт из‑за бровей, а я просто… Ее волосы никогда не выглядели так в жизни, она не двигается так во время интервью. Довольно просто понять, кто из них подделка. Я даже не заметила ничего странного в бровях», — заявила @missmack23.
Впрочем, другие заявили, что не увидели бы подвоха, если бы их не предупредили, что на видео фейк. «Я удивлен, как хорошо выглядят зубы. Обычно в подобных случаях они имеют тенденцию выглядеть хаотично», — отметил @jeremiahjjohns.
Нашлись и те, кто счел ненастоящей Элизабет Олсен. «Готов поспорить, что фейк — это Олсен. Отражения на лице слишком ярко выражены», — написал @4ndr3aR.
Современные дипфейк-ролики, созданные с использованием методов машинного обучения, начали появляться в 2016 году и почти сразу вызвали опасения. Так, уже в 2017-м технологию стали применять в порнографии, меняя лица порноактрис на лица знаменитостей. Подобные ролики запретили на ряде сайтов, а в Калифорнии и Китае приняли законы, ограничивающие использование дипфейков.