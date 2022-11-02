Но преданные фанаты заметили несоответствия и не вглядываясь в ролики покадрово. «Люди говорят, что узнали дипфейк в Скарлетт из‑за бровей, а я просто… Ее волосы никогда не выглядели так в жизни, она не двигается так во время интервью. Довольно просто понять, кто из них подделка. Я даже не заметила ничего странного в бровях», — заявила @missmack23.