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В Каховском районе Херсонской области проведут принудительную эвакуацию
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:22

В Каховском районе Херсонской области пройдет принудительная эвакуация. Она начнется 6 ноября, сообщили в телеграм-канале администрации района.

Врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что на указанной территории существует «опасность затопления» и массовых разрушений гражданской инфраструктуры. В связи с этим зону эвакуации расширят на 15 км от Днепра.

Жителей Новокаховского городского округа, а также Голопристанского, Алешкинского, Горностаевского, Каховского, Великолепетихского и Верхгнерогачикского муниципальных округов перевезут вглубь области и в регионы России.

«Это решение позволит оздать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских вооруженных формирований и защитить наших мирных жителей», — пояснил Сальдо.

Он отметил, что существующие риски для Каховского района связаны с «возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны» и информацией о готовящемся ракетном ударе по плотине Каховской ГЭС.

Сальдо добавил, что эвакуированные граждане получат такую же помощь, как и ранее вывезенные жители правобережной части Херсонской области. Им выплатят 100 тыс. рублей и предложат оформить жилищный сертификат на покупку жилья в России.

Решение о перемещении населения правобережной части Херсонской области приняли в середине октября. Тогда Сальдо анонсировал «организованное перемещение гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов».

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