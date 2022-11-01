В Каховском районе Херсонской области проведут принудительную эвакуацию

В Каховском районе Херсонской области пройдет принудительная эвакуация. Она начнется 6 ноября, сообщили в телеграм-канале администрации района.
Врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что на указанной территории существует «опасность затопления» и массовых разрушений гражданской инфраструктуры. В связи с этим зону эвакуации расширят на 15 км от Днепра.
Жителей Новокаховского городского округа, а также Голопристанского, Алешкинского, Горностаевского, Каховского, Великолепетихского и Верхгнерогачикского муниципальных округов перевезут вглубь области и в регионы России.
«Это решение позволит оздать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских вооруженных формирований и защитить наших мирных жителей», — пояснил Сальдо.
Он отметил, что существующие риски для Каховского района связаны с «возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны» и информацией о готовящемся ракетном ударе по плотине Каховской ГЭС.
Сальдо добавил, что эвакуированные граждане получат такую же помощь, как и ранее вывезенные жители правобережной части Херсонской области. Им выплатят 100 тыс. рублей и предложат оформить жилищный сертификат на покупку жилья в России.
Решение о перемещении населения правобережной части Херсонской области приняли в середине октября. Тогда Сальдо анонсировал «организованное перемещение гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов».