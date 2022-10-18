Власти намерены переместить часть населения Херсонской области на левый берег Днепра

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что часть населения региона переместят на левый берег Днепра. Об этом стало известно из телеграм-канала чиновника.

По словам Сальдо, «мирные города и деревни Херсонщины» могут стать «полем боя» во время готовящегося украинской стороной «широкомасштабного наступления» и его отражения со стороны российских военнослужащих.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской КЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — добавил врио области.

Он анонсировал «организованное перемещение гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», которое будет проходить поэтапно.

Решение о перемещении людей Сальдо назвал «тяжелым» для себя и вызванным «созданием масштабных оборонительных укреплений». «Там, где действуют военные, гражданским людям не место», — добавил он.

Сальдо пообещал, что правительство России предоставит жилищные сертификаты тем жителям Херсонской области, кто захочет переехать в другие регионы. Временное размещение людей на левом берегу Днепра будет организовано бесплатно.

Ситуацию в Херсонской области прокомментировал также командующий группировкой в зоне спецоперации Сергей Суровикин. Он заявил, что положение в регионе «весьма непростым».