Реставраторы восстановили часть предметов из сгоревшего музея-усадьбы Римского-Корсакова

Реставраторы Псковского музея-заповедника восстановили часть личных вещей композитора Николая Римского-Корсакова, найденных после пожара в его музее-усадьбе в деревне Любенск Псковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.