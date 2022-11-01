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Реставраторы восстановили часть предметов из сгоревшего музея-усадьбы Римского-Корсакова
Денис Ламехов
Сегодня в 20:47

Реставраторы Псковского музея-заповедника восстановили часть личных вещей композитора Николая Римского-Корсакова, найденных после пожара в его музее-усадьбе в деревне Любенск Псковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Там заявили, что повреждения устранены на ряде металлических предметов. Среди них — серебряная визитка с надписью: «Алина Андреевна Ястребцева. Память 9 мая 1895 года». Здесь же — серебряный дорожный стаканчик, серебряная плакетка (многоугольная медаль. — Прим. ред.) и конфетница.

ТАСС пишет: «Реставраторы убрали значительные загрязнения, темные пятна окислов, провели консервацию спасенных предметов. После нескольких месяцев работы предметам был возвращен экспозиционный вид».

Пожар произошел 2 июля. В огне утрачены 1082 предмета, более 20% от этого числа — ноты, книги и пластинки. Спасти удалось 1125 экспонатов. Сама усадьба — объект культурного наследия федерального значения.

«Самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели. Их планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам», — сказала его генеральный директор Светлана Мельникова.

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