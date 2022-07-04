В музее Римского-Корсакова сгорело более тысячи экспонатов

2 июля в музее-усадьбе русского композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенск Псковской области произошел пожар. Об этом сообщила «Интерфаксу» генеральный директор музея Светлана Мельникова.

В огне оказались уничтоженными 1082 экспоната, только 20% из них можно восстановить. Из основного фонда музея сохранились 1125 предметов.

«Самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели. Их планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам», — сказала Мельникова.

По предварительным данным следователей, возгорание произошло при ремонтных работах на кровле с использованием газовой горелки. Правоохранительные органы проводят проверку.

Площадь пожара в усадьбе Римского-Корсакова составила 200 квадратных метров. Музей является объектом культурного наследия федерального значения.