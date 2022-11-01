В Госдуме готовят законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации

Авторами законопроекта числятся, в частности, главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы, руководитель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, а также его заместители.
Предполагается, что отказ от мобилизации будет грозить штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо в размере иного дохода за период от года до трех лет. Также наказанием могут стать принудительные работы на срок до пяти лет. Максимальное наказание, предложенное авторами законопроекта, — лишение свободы на срок до пяти лет.
Информацию о подготовке документа к внесению в Госдуму подтвердил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Эрнест Валеев. По его словам, в ходе мобилизации были выявлены пробелы в законодательстве, которые теперь надо устранить.
«Выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу. Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве. То, что сегодня мобилизация завершена, не гарантирует, что она не потребуется когда‑нибудь вновь», — заявил Валеев.
28 октября глава Миноброны Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о завершении частичной мобилизации. По его словам, задание по призыву 300 тыс. военнослужащих выполнено, других мобилизационных заданий не планируется.