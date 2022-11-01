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В Госдуме готовят законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации
Виктория Шанина
Сегодня в 09:04

Депутаты Госдумы готовят к внесению законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники и документ, попавший в распоряжение газеты.

Авторами законопроекта числятся, в частности, главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы, руководитель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, а также его заместители.

Предполагается, что отказ от мобилизации будет грозить штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо в размере иного дохода за период от года до трех лет. Также наказанием могут стать принудительные работы на срок до пяти лет. Максимальное наказание, предложенное авторами законопроекта, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Информацию о подготовке документа к внесению в Госдуму подтвердил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Эрнест Валеев. По его словам, в ходе мобилизации были выявлены пробелы в законодательстве, которые теперь надо устранить.

«Выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу. Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве. То, что сегодня мобилизация завершена, не гарантирует, что она не потребуется когда‑нибудь вновь», — заявил Валеев.

28 октября глава Миноброны Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о завершении частичной мобилизации. По его словам, задание по призыву 300 тыс. военнослужащих выполнено, других мобилизационных заданий не планируется.

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Сергей ШойгуВладимир ПутинЭрнест Валеев
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