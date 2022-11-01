В Госдуме готовят законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации

«Выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу. Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве. То, что сегодня мобилизация завершена, не гарантирует, что она не потребуется когда‑нибудь вновь», — заявил Валеев.