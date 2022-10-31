Центробанк зарегистрировал платежную систему «Астрасенд» с возможностью перевода денег за рубеж

Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд», через которую можно будет делать денежные переводы за рубеж. На это обратил внимание РБК.
Согласно документам на сайте регулятора, с «Астрасенд» можно будет переводить деньги в долларах и рублях по России и за границу. Перечень стран, в которые можно будет отправлять деньги, ЦБ сообщит позднее.
Оператором системы выступает частная кредитная организация «Инкахран», выполняющая услуги в сфере инкассации.
15 апреля ЦБ зарегистрировал первую платежную систему Hello. Оператором услуг системы указывался Транскапиталбанк.
28 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о работе с зарубежными партнерами по выпуску альтернативы карте «Мир», с помощью которой россияне смогут расплачиваться за рубежом.