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Центробанк зарегистрировал платежную систему «Астрасенд» с возможностью перевода денег за рубеж
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:50

Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд», через которую можно будет делать денежные переводы за рубеж. На это обратил внимание РБК.

Согласно документам на сайте регулятора, с «Астрасенд» можно будет переводить деньги в долларах и рублях по России и за границу. Перечень стран, в которые можно будет отправлять деньги, ЦБ сообщит позднее.

Оператором системы выступает частная кредитная организация «Инкахран», выполняющая услуги в сфере инкассации.

15 апреля ЦБ зарегистрировал первую платежную систему Hello. Оператором услуг системы указывался Транскапиталбанк.

28 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о работе с зарубежными партнерами по выпуску альтернативы карте «Мир», с помощью которой россияне смогут расплачиваться за рубежом.

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теги
Банк РоссииНебанковская кредитная организация "Инкахран"Транскапиталбанк
люди
Эльвира Набиуллина
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