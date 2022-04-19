Центробанк зарегистрировал платежную систему. Вероятно, на замену Visa и Mastercard

Банк России зарегистрировал новую платежную систему Hello. Она появилась в соответствующем реестре на сайте регулятора.

Оператором услуг системы указан Транскапиталбанк. Как отмечает РИА «Новости», он занимает 38-е место по активам среди российских банков.

Сайт новой платежной системы hellopay.online, который написан в реестре, не запущен, отмечают «Ведомости». Однако есть сайт rules.hellopay.online, где размещены правила платежной системы и тарифы. На главной его странице говорится, что Hello — это совокупность платежных сервисов и организаций в целях осуществления переводов денежных средств.

В тарифах приведены пять категорий переводов: переводы внутри России, трансграничные и транзитные переводы без открытия счета, оплата в пользу юридических лиц за товары, работы, услуги, переводы с использованием реквизитов банковской карты, а также переводы от юрлиц в пользу физлиц.

После начала «военной операции» на Украине против России ввели пакет жестких санкций. В частности, 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт. Карты российских банков, выпущенные этими системами, больше не принимаются к оплате за границей и в зарубежных онлайн-магазинах.

Сейчас в России продолжает работу отечественная платежная система «Мир», а также китайская UnionPay, функционирующая в 180 странах мира.