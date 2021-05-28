Рина Саваяма сыграет вместе с Киану Ривзом в фильме «Джон Уик 4»

Японско-британская певица Рина Саваяма снимется в четвертой части франшизы «Джон Уик», главную роль в которой исполняет Киану Ривз. Об этом сообщил Deadline.

Боевик станет актерским дебютом для Саваямы. Какую она сыграет роль, пока держится в секрете. Съемки очередного продолжения франшизы начнутся летом 2021 года, они пройдет во Франции, Германии и Японии.

Режиссером фильма вновь выступит Чад Стахельски, постановщик первых трех частей. Над сценарием работали Шэй Хаттен и Майкл Финч. Продюсерами стали Бэзил Иванык, Эрика Ли и Луиза Роснер.

«Я так рад, что Рина на борту и что она совершит свой полнометражный дебют в „Джоне Уике 4“. Она невероятный талант, который принесет так многое в этот фильм», — заявил Стахельски.

Рина Саваяма родилась в японском городе Ниигата в 1990 году и переехала вместе с родителями в Лондон в возрасте пяти лет. С тех пор Саваяма постоянно жила в Англии, училась в Кембриджском университете и записывала музыку на британских лейблах. В 2020 году певица выпустила свой первый альбом.