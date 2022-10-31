Роскосмос сократил сотрудничество с НАСА

Замгендиректора Роскосмоса Валерий Шерин заявил о сокращении сотрудничества с НАСА в 2022 году. Его слова передает «Интерфакс».
Он заметил, что по итогам практически истекших 10 месяцев года стало очевидно, что объем внешних заказов на товары и услуги Роскосмоса снижается. Однако возрастает доля госзаказа в части государственного оборонного заказа и в части продуктов гражданского назначения.
В июле Роскосмос и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС» в 2022–2024 годах.
4 октября НАСА не стало сокращать число сотрудников в России, несмотря на рекомендации Госдепартамента США. В Москве у НАСА сохранен полный штат, включая сотрудников в Звездном городке и Центре управления полетами.