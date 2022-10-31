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Роскосмос сократил сотрудничество с НАСА
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:10

Замгендиректора Роскосмоса Валерий Шерин заявил о сокращении сотрудничества с НАСА в 2022 году. Его слова передает «Интерфакс».

Он заметил, что по итогам практически истекших 10 месяцев года стало очевидно, что объем внешних заказов на товары и услуги Роскосмоса снижается. Однако возрастает доля госзаказа в части государственного оборонного заказа и в части продуктов гражданского назначения.

В июле Роскосмос и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС» в 2022–2024 годах.

4 октября НАСА не стало сокращать число сотрудников в России, несмотря на рекомендации Госдепартамента США. В Москве у НАСА сохранен полный штат, включая сотрудников в Звездном городке и Центре управления полетами.

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Валерий Шерин
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