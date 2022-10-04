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вчера в 21:19
NASA не стало сокращать число сотрудников в России
Денис Ламехов
Сегодня в 11:47

Руководитель программы NASA на Международной космической станции Джоэль Монтальбано сообщил, что организация не сократила свой штат в России. Его цитирует «Интерфакс».

В Москве у NASA сохранен полный штат, включая сотрудников в Звездном городке и Центре управления полетами. «Мы в тесном контакте с посольством, мы общаемся с посольством если не каждый день, то через день, и сообщаем им о том, что происходит, посольство полностью в курсе всех операций», — заявил Монтальбано.

Он был среди представителей NASA, посетивших российскую столицу несколько недель назад. Представитель аэрокосмической организации добавил: «Мы не ожидаем никаких препятствий для будущего запуска „Союза“ весной следующего года, у нас есть все нужные нам сотрудники, и мы продолжаем работать».

28 сентября посольство Соединенных Штатов в Москве опубликовало рекомендации для американских граждан, находящихся на российской территории: «Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок».

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