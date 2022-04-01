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Украина приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает «спецоперацию»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:03

Парламент Украины принял закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает «военную спецоперацию» России на территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Верховная рада одобрила закон № 7169 о национализации имущества русских и коллаборантов», — написала в своем телеграм-канале глава правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Она отметила, что закон касается также тех, кто не является гражданином России, но «тесно связан с ней, в частности, имеет место жительства или занимается основной деятельностью».

«Закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а — в счет будущей репарации — в пользу нашей страны, которая подверглась агрессии со стороны России», — отметила Елена Шуляк.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

10 марта президент страны Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии на Украине объектов собственности России. Конфискацию разрешили проводить без какой‑либо компенсации стоимости имущества.

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