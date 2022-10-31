Генштаб: срочники осеннего призыва не будут привлечены к спецоперации

Солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, также их не будут привлекать к спецоперации на Украине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского.
Осенний призыв в 2022 году начнется 1 ноября — на месяц позже, чем обычно. Призывную кампанию перенесли из‑за частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.
Этой осенью на срочную военную службу планируется призвать 120 тыс. человек. Как отмечает Бурдинский, это на 7,5 тыс. человек меньше, чем осенью прошлого года.
Он добавил, что призыв не будет проводиться в 24 муниципальных образованиях, расположенных в пяти субъектах РФ: Якутии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, а также Чукотском автономном округе. Там призыв проводится только весной.
«Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истек, то их увольнение началось с октября. По состоянию на 31 октября из рядов Вооруженных сил уволено и направлено к местам проживания 19,5 тысяч человек», — добавил Евгений Бурдинский.
28 октября глава Миноброны Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о завершении частичной мобилизации. По его словам, задание по призыву 300 тыс. военнослужащих выполнено, других мобилизационных заданий не планируется.