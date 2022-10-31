Генштаб: срочники осеннего призыва не будут привлечены к спецоперации

Солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, также их не будут привлекать к спецоперации на Украине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского.