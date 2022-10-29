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Marvel разрабатывает еще один спин-офф сериала «Ванда/Вижн»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:54

Студия Marvel разрабатывает новый спин-офф сериала «Ванда/Вижн» для стриминга Disney+. Источник Deadline слышал, что проект получит название «Vision Quest».

По словам собеседника, сценаристы хотят развить историю Белого Вижна и перенести на экран его попытки вернуть память и человечность. Хоть сериал и будет посвящен преимущественно персонажу Пола Беттани, в нем может появиться и Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен.

Создание «Vision Quest» курирует сценарист и автор «Ванда/Вижн» Джейк Шеффер. Но ни Marvel Studios, ни Беттани слухи о новом шоу никак не прокомментировали.

В 2023 году на Disney+ должен выйти спин-офф под названием «Агата: Дом Харкнесс». В центре сюжета — Агатая Харкнесс, сыгранная Кэтрин Хан в «Ванда/Вижн».

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Элизабет Олсен
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