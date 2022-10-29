Marvel разрабатывает еще один спин-офф сериала «Ванда/Вижн»

По словам собеседника, сценаристы хотят развить историю Белого Вижна и перенести на экран его попытки вернуть память и человечность. Хоть сериал и будет посвящен преимущественно персонажу Пола Беттани, в нем может появиться и Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен.