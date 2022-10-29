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В Госдуме предложили защитить мобилизованных от уголовного преследования
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:26

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приостановке судебного и исполнительного производства в отношении мобилизованных. Об этом в своем телеграм-канале рассказал секретарь генсoвета партии Андрей Турчак.

Так, депутаты предлагают останавливать процессы сразу после призыва по повестке или записи добровольцем.

«Действующее законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий. При этом между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени», — заметил он.

По словам Тручака, в разных кодексах прописана разная трактовка, когда производство уголовного дела должно быть остановлено. Секретарь генсовета партии подчеркнул, что инициатива «Единой России» формирует единый подход к обеспечению процессуальных прав для мобилизованных и добровольцев.

Исключение составляют лишь такие вопросы, как выплата алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

22 сентября правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Они смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

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ГосдумаЕдиная Россия
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Андрей Турчак
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