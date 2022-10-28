С «Тебураси бара» взыскали 8 млн рублей в пользу «Союзмультфильма»

Арбитражный суд Москвы взыскал с бара «Тебураси» 8 млн рублей за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены в оформлении помещения. С иском в прошлом году обратился «Союзмультфильм», передает ТАСС.

В декабре 2020 года «Союзмультфильм» обратился с иском к ресторатору Дмитрию Левицкому с требованием прекратить использовать образы и имена персонажей мультфильмов в оформлении ресторана. Пока шло разбирательство, заведение сменило название «Тебурасика» ны нынешнее на «Тебураси бар», а сами изображения героев исчезли.

«Союзмультфильм» внимательно следит за соблюдением права на интеллектуальную собственность и всегда открыт к переговорам, взаимодействию на правомерных основаниях», — заявил юрист «Союзмультфильма» Антон Стружков.

«Союзмультфильм» подал в российские суды более 5000 исков о защите прав на своих анимационных персонажей. В пользу киностудии уже вынесено 143 решения, сообщалось в сентябре.

Юристы «Союзмультфильма» описывали процесс разбирательств: сначала студия отправляет нарушителю претензию, а затем, если в ответ на обращения приходит «отказ от прямого диалога», аниматоры подают в суд иск.