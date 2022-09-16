«Союзмультфильм» подал более 5 тыс. исков о защите авторских прав на своих персонажей

«Союзмультфильм» подал в российские суды более 5 тыс. исков о защите прав на своих анимационных персонажей. В пользу киностудии уже вынесено 143 решения, передает «Интерфакс».

«Киностудия „Союзмультфильм“ провела масштабную работу по выявлению фактов незаконного использования популярных анимационных образов компаниями по всей России», — рассказали там. Студии понадобилось около года на выявление более 6 тыс. нарушений.

Руководитель юридического управления «Союзмультфильм» Наталья Сигачева рассказала, что после обнаружения незаконного использования образов персонажей студия отправляет нарушителю претензию. Если в ответ на обращения приходит «отказ от прямого диалога», то аниматоры подают в суд иск, средняя цена которого — 50 тыс. рублей.

По данным «Союзмультфильма», чаще всего в обход закона используют персонажей котенка Гав, Чебурашку, крокодила Гену, героев серии мультфильмов о жителях деревни Простоквашино, «Ну, погоди!», Винни Пуха, Карлсона и волка из фильма «Жил-был пес».