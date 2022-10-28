Путин включил в Общественную палату летчика Ярошенко, обвиненного в США за контрабанду наркотиков

В документе Ярошенко числится как «правозащитник и общественный деятель».

Констанин Ярошенко занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки. В 2010 году он был задержан в Либерии по обвинению в подготовке к контрабанде крупной партии кокаина. Летчика экстрадировали в США, где в сентябре 2011-го суд признал его виновным и приговорил к 20 годам заключения.

В конце апреля 2022 года Ярошенко обменяли на студента из Техаса Тревора Рида, которого летом 2020 года приговорили в России к девяти годам колонии за нападение на сотрудников полиции.

В мае Константин Ярошенко заявил, что планирует заняться в России общественной работой и помогать возвращать россиян, которые находятся в заключении за рубежом.

«У меня сейчас настрой такой, [что] все мои знания, умения, может быть, как‑то пригодятся в российской общественной жизни, [чтобы] показать, какие американцы по факту», — сказал Ярошенко.