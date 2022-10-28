Реклама
Новости
Путин включил в Общественную палату летчика Ярошенко, обвиненного в США за контрабанду наркотиков
Виктория Шанина
Сегодня в 13:04

Владимир Путин включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

В документе Ярошенко числится как «правозащитник и общественный деятель».

Констанин Ярошенко занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки. В 2010 году он был задержан в Либерии по обвинению в подготовке к контрабанде крупной партии кокаина. Летчика экстрадировали в США, где в сентябре 2011-го суд признал его виновным и приговорил к 20 годам заключения.

В конце апреля 2022 года Ярошенко обменяли на студента из Техаса Тревора Рида, которого летом 2020 года приговорили в России к девяти годам колонии за нападение на сотрудников полиции.

В мае Константин Ярошенко заявил, что планирует заняться в России общественной работой и помогать возвращать россиян, которые находятся в заключении за рубежом.

«У меня сейчас настрой такой, [что] все мои знания, умения, может быть, как‑то пригодятся в российской общественной жизни, [чтобы] показать, какие американцы по факту», — сказал Ярошенко.

расскажите друзьям
теги
Общественная палата России
люди
Владимир ПутинКонстантин ЯрошенкоТревор Рид
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение