Американского студента Рида обменяли на российского летчика Ярошенко

Россия обменяла находящегося в заключении студента из Техаса Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, отбывавшего наказание в США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», — отметили в министерстве.

Тревор Рид был приговорен в России летом 2020 года к девяти годам колонии за нападение на сотрудников полиции. По версии следствия, в августе 2019 года студент напал на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам молодой человек утверждал, что был пьян и ничего не помнит о произошедшем.

Констанин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году по обвинению в подготовке к контрабанде крупной партии кокаина. Летчика экстрадировали в США, где в сентябре 2011-го суд признал его виновным и приговорил к 20 годам заключения.