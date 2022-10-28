В российский прокат вышел фильм «Велга» по мотивам раннего рассказа Ивана Бунина. Билеты на сеансы ищите на «Афише».
«Велга» посвящена легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного превратилась в чайку. Действие разворачивается где‑то на берегу северного моря. Велга — девушка из глухой деревушки, живущая с отцом рыбаком. Она и Кирилл знают друг друга с детства, но их чувство влюбленности созрело не так давно.
Режиссером выступила Анастасия Нечаева. Роль «Велги» исполнила продолжательница творческой династии Бодровых Ольга. Для нее это дебют в кино. В картине с ней снялись Антон Федосеев, Александра Тулинова, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров.
«Я хотела снять кино без времени. Чтобы, если вернуться к нему лет через десять, оно не показалось устаревшим. Поэтому мы намеренно отказались от каких‑то примет и узнаваемых сейчас вещей. Думаю, это удалось: когда смотрю фильм, не кажется, что в нем чего‑то не хватает, каких‑то гаджетов. Понятно, что действие происходит сейчас, но что это за время, существует ли это место в реальности — уверенности быть не может», — отметила режиссер.
«Афиша Daily» публиковала эксклюзивный отрывок картины.