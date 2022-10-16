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Фильм «Велга» по рассказу Бунина откроет кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:00

15 сентября в Гатчине состоится XXVIII Международный кинофестиваль «Литература и кино». Об этом «Афише Daly» рассказали организаторы мероприятия.

Фильмом открытия фестивального смотра станет картина «Велга» по мотивам рассказа Ивана Бунина. В широкий прокат она выйдет 27 октября.

«Велга» посвящена легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного превратилась в чайку. Сюжет рассказывает историю, разворачивающуюся где‑то на берегу северного моря. Велга и Кирилл знают друг друга с детства, но их чувство влюбленности созрело не так давно.

Роль Велги исполнила продолжательница творческой династии Бодровых Ольга. В картине также снялись Антон Федосеев, Александра Тулинова, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров. В качестве режиссера выступила Анастасия Нечаева.

«Я хотела снять кино без времени. Чтобы, если вернуться к нему лет через десять, оно не показалось устаревшим. Поэтому мы намеренно отказались от каких‑то примет и узнаваемых сейчас вещей. Думаю, это удалось: когда смотрю фильм, не кажется, что в нем чего‑то не хватает, каких‑то гаджетов. Понятно, что действие происходит „сейчас“, но что это за время, существует ли это место в реальности — уверенности быть не может», — подчеркнула Нечаева.

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Иван БунинАнтон ФедосеевАлексей ГуськовСергей Шакуров
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