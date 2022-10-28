«Идея фильма была задолго до того, как я встретил Канье»: Тарантино ответил на обвинения Уэста

На вечернем ток-шоу Джимми Киммела Квентин Тарантино прокомментировал заявление Канье Уэста о том, что режиссер якобы украл идею для фильма «Джанго освобожденный» из клипа «Gold Digger». По словам Тарантино, обвинения Уэста не соответствуют действительности.

«У меня была идея фильма „Джанго освобожденный“ задолго до того, как я встретил Канье», — сказал Квентин Тарантино.

По словам режиссера, он впервые встретился с рэпером, когда тот захотел сделать полнометражную картину, посвященную его дебютному альбому «The College Dropout». По задумке Канье Уэста, крупные режиссеры должны были снять ролики под отдельные треки с пластинки, а потом соединить это в один большой фильм.

На тот момент у Уэста действительно уже была идея снять клип, в котором рэпер выступил бы в роли темнокожего раба. Однако концепцию своего фильма Тарантино не заимствовал у Канье Уэста.

О том, что Квентин Тарантино якобы украл идею для фильма у Канье Уэста, рэпер заявил неделю назад в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану. По его словам, Тарантино взял концепцию его клипа на «Gold Digger» и «превратил в фильм» «Джанго освобожденный».

Уэст рассказал, как представил Тарантино идею клипа на свой хит 2005 года «Gold Digger». Трек Канье исполнил вместе с Джейми Фоксом, который также снялся в ролике.

В 2012 году вышел вестерн «Джанго освобожденный». Главную роль в нем сыграл Джейми Фокс. Поэтому помимо Тарантино в краже идеи Уэст обвиняет еще и Фокса.