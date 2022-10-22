Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи «Джанго освобожденного»

Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино и Джейми Фокса в краже концепции его клипа на «Gold Digger» в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану. Он считает, что режиссер взял его идею и «превратил в фильм» «Джанго освобожденный».

Уэст рассказал, как представил Тарантино и Фоксу идею клипа на свой хит 2005 года «Gold Digger». В 2012 году Тарантино выпустил вестерн «Джанго освобожденный» про раба (которого играет Фокс), работающего с охотником за головами (Кристоф Вальц) ради спасения своей жены с плантации.

Ни Тарантино, ни Фокс публично не ответили на претензии Уэста.

Клип на «Gold Digger»

В эфире Уэст и Морган обсудили в том числе посты, из‑за которых рэпера заблокировали в инстаграме* за антисемитизм. Артист заявил, что сам является евреем и не хотел сказать ничего плохого.