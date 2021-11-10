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На Алтае трансгендерная женщина возглавила региональное отделение партии «Гражданская инициатива»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:54

В Алтайском крае региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» возглавила трансгендерная женщина Юлия Алешина. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Алешиной 31 год, и она планирует участвовать в муниципальных выборах в 2022 году. До трансгендерного перехода политик носила имя Роман. Свой путь в политике она начала еще под прежним именем.

В профессиональной деятельности Алешина намерена сосредоточиться на защите прав человека. На политическую карьеру ее вдохновил успех в этой сфере трансгендерных людей за рубежом.

«Я не буду строить свою работу на образе ЛГБТ. Это моя особенность, но я не хочу быть клоуном. Не скрываю это, ведь я не совершала преступление и мне нечего стыдиться», — сказала она.

В 2012 году Алешина пыталась баллотироваться в депутаты Барнаульской госдумы, но ее заявку не зарегистрировали. Причиной стал брак в подписных листах.

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